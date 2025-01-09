Поліція Київщини розшукує батьків немовляти, залишеного у сумці на вулиці: деталі, фото

Медики встановили, що малюк був народжений за декілька годин до його виявлення на вулиці, нині його життю нічого не загрожує.

Поліція Київщини розшукує батьків немовляти, залишеного у сумці на вулиці.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила фото речей, які були в сумці з немовлям.

Як раніше повідомляв ТСН.ua, 2 січня на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика.

Ковдра, у яку був загорнутий малюк / Фото: Поліція Київської області

Дитину було доправлено до медичного закладу та обстежено. Медики встановили, що малюк був народжений за декілька годин до його виявлення на вулиці. Нині його життю нічого не загрожує.

Комбінезончик немовляти / Фото: Поліція Київської області

Поліція продовжує працювати над встановленням особи матері та батька немовляти, і з’ясовує обставини, за яких дитина була залишена без нагляду.

Маєчка малюка / Фото: Поліція Київської області

Поліція звертається до рідних, а також громадян, у разі якщо ви впізнали речі або володієте інформацією про батьків дитини, просимо негайно звернутися на спецлінію 102 або за номерами телефонів:

+380 (99) 528 71 47

+380 (66) 914 24 17

Нагадаємо, на Черкащині породілля запхала немовля у пакет і викинула у сміттєвий бак.

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