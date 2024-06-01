На Київщині відключатимуть світло: коли саме

Час дії лімітів на споживання електроенергії змінився.

Мешканців Київщини попередили про відключення світла. Його не буде сьогодні, 1 червня, з 18:00 до 24:00.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Там додають, що графіки розміщені на платформах ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Споживайте ощадливо і відповідально", – закликали людей.

Нагадаємо, в Україні змінили графіки відключень світла на суботу, 1 червня. Через нічний обстріл енергооб'єктів світла не буде на одну годину більше, ніж планувалося.

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