У Києві біля вокзалу чоловік дістав ніж і почав різати себе на очах у перехожих: деталі НП

Чоловік завдав собі серйозних поранень і в нього почалася рясна кровотеча, на момент приїзду медиків він був притомним.

У п’ятницю, 31 травня, у Солом’янському районі Києва, на площі Вокзальній, стався кривавий інцидент — на очах у перехожих чоловік похилого віку завдав сам собі декілька ножових поранень. Від отриманих травм він впав на асфальт і почав стікати кров’ю.

На місце надзвичайної події очевидці викликали правоохоронців та медиків. Про це повідомив "Телеграф"

Перехожі викликали медиків та правоохоронців, проте ніхто з очевидців навіть не спробував самостійно надати допомогу потерпілому.

За попередніми даними, чоловік завдав собі серйозних поранень і в нього почалася рясна кровотеча. На момент приїзду медиків він був притомним

Причини та обставини кривавої події належить встановити правоохоронцям. За цим фактом буде проведено розслідування.

Нагадаємо, чоловіку, який у Києві вчинив бійку та тяжко травмував перехожого, повідомлено про підозру.

Читайте також: