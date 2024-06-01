В Киевской области будут отключать свет: когда именно

Время действия лимитов на потребление электроэнергии изменилось.

Жителей Киевщины предупредили об отключении света. Его не будет сегодня, 1 июня, с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Там добавили, что графики размещены на платформах ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Потребляйте бережно и ответственно", – призвали людей.

В Украине изменили графики отключения света на субботу, 1 июня. Из-за ночного обстрела энергообъектов света не будет на один час больше, чем планировалось.

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