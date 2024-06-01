У Києві горіла багатоповерхівка: з охопленого вогнем будинку врятовано трьох дітей та вісьмох дорослих (фото)

Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці, попередній діагноз – гостра реакція на стрес.

У Києві горіла багатоповерхівка: трьох дітей та вісьмох дорослих врятовано під час пожежі.

Загорання сталося в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку з першого по 14 поверх, також зайнялося електрообладнання у підвальному приміщенні.

Про це повідомляє ДСНС України.

У ході розвідки із задимленої будівлі підрозділами ДСНС врятовано трьох дітей та вісьмох дорослих.

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Для порятунку застосовувалась спеціальна висотна техніка ДСНС.

Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці.

Попередній діагноз – гостра реакція на стрес.

Дітям, на щастя, медична допомога не знадобилась / Фото: ДСНС України

Пожежу ліквідували за пів години. Причина з'ясовується.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, сталась масштабна пожежа на автостоянці. Дим було видно у декількох районах столиці, зокрема на Оболоні. Вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус.

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