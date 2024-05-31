У Києві жінка натрапила у під'їзді на бойову гранату із запалом: що відомо (фото)

Мешканці Києва продовжують виявляти небезпечні речі на вулицях міста. На вулиці Тулузи, що на Микільській Борщагівці у Святошинському районі, жінка знайшла підозрілий предмет, який був загорнутий у папір. Вона зателефонувала на єдиний номер екстреної допомоги 112.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

На місце події виїхали патрульні, які виявили предмет, схожий на ручну наступальну гранату болгарського виробництва GHO-1 RDX. Боєприпас був із запалом.

Болгарська ручна наступальна граната GHO-1 RDX була загорнута у папір / Фото: Патрульна поліція Києва

Інспектори обмежили доступ до місця події та викликали на підмогу слідчих й вибухотехніків.

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Патрульні закликають: у разі виявлення небезпечних предметів, будьте свідомими, не намагайтеся доторкнутися до них чи знешкодити. Повідомте про знахідку на лінію 112 та не допускайте е інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів.

Днями гранату та набої знайшли у теплопункті на Солом’янці.

Нагадаємо, під Києвом чоловік підірвав себе гранатою. У поліції уточнили, що внаслідок підриву гранати 33-річний чоловік загинув, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.