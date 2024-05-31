Зникли з квартири, поки мама спала: у Києві шукали 5-річного хлопчика та 3-річну дівчинку

Діти відчинили двері та подалися у мандри.

В Києві у п’ятницю, 31 травня, до патрульних по допомогу звернулася небайдужа жінка, яка знайшла двох маленьких дітей без супроводу дорослих у Шевченківському районі. Інспектори швидко прибули на місце, заспокоїли малечу та розпочали пошуки їхніх батьків.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

На підмогу інспекторам прибув дільничий офіцер, який допоміг швидко встановити інформацію про матір дітей.

Також читайте У Києві через антисанітарію з родини вилучили трьох голодних дітей: оприлюднено фото

Правоохоронці відвезли 5-річного хлопчика та 3-річну дівчинку додому, де на них вже чекала налякана мама.

Жінка розповіла, що не помітила, як діти відчинили двері та пішли на прогулянку.

Патрульні провели з мамою малюків профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та повідомили про подію інспекторам ювенальної превенції.

Маленьких мандрівників повернули щасливій мамі / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були самі та у білизні бігали між будинками.

Читайте також: