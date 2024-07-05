На Київщині працюють сили ППО: що сталося

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

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Нагадаємо, що раніше по всій території України оголошено повітряну тривогу через те, що злетів МіГ-31К.