У Києві на Оболоні спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

У Києві сталась ще одна масштабна пожежа за сьогодні.

Сьогодні, 4 липня, в Оболонському районі Києва загорілося складське приміщення.

"4 липня о 20:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Богатирській. Сталось загоряння чотирьохповерхової складської будівлі. Орієнтовна площа 400 кв. м. Наразі здійснюється ліквідація пожежі. На місці працюють більше 50 вогнеборців, а також 14 одиниць техніки", – повідомили у ДСНС Києва.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

У Києві на Оболоні палає складське приміщення (6 фото)

Відео пожежі з'явилися у Мережі.

У Києві на Оболоні спалахнуло складське приміщення (відео)

Зауважимо, що це вже друга масштабна пожежа у Києві за сьогодні. Раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці загорілося складське приміщення, вогонь охопив площу 400-500 квадратних метрів.

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