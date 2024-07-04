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Масштабна пожежа у центральній частині Києва: фото, відео

Рятувальники ліквідовують пожежу на вулиці Електриків у Києві / © ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу на вулиці Електриків у Києві / © ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу на вулиці Електриків у Києві / © ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу на вулиці Електриків у Києві / © ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу на вулиці Електриків у Києві / © ДСНС

Дим від пожежі видно навіть з інших районів міста. 

У четвер, 4 липня, у Києві спалахнула масштабна пожежа на вулиці Електриків у Подільському районі столиці. Загорілося складське приміщення, вогонь охопив площу 400-500 квадратних метрів. 

У соцмережах публікують відео цієї НП.

Очевидці повідомляють, що дим від пожежі видно навіть з інших районів міста. 

"Горить двоповерхова складська будівля на вулиці Електриків. Орієнтовно площа пожежі становить 400-500 квадратних метрів. Рятувальники працюють над ліквідацією полум'я. За попередньою інформацією, постраждалих немає",- розповіли ТСН.ua в пресслужбі ДСНС Києва.

Масштабна пожежа у центральній частині Києва

Масштабна пожежа у центральній частині Києва

Нагадаємо, надвечір 26 червня у столиці було ліквідовано масштабну пожежу. Зайнялася нежитлова будівля в Деснянському районі Києва.

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