У Києві п'яний молодик завдав тяжких поранень перехожому манікюрними ножицями: фото

Перехожий у важкому стані перебуває в лікарні.

У Києві п'яний молодик завдав тяжких поранень перехожому манікюрними ножицями.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Перехожий наразі у важкому стані перебуває в лікарні", – кажуть у поліції.

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На спецлінію 102 надійшло повідомлення від медпрацівників про те, що вони надають допомогу 33-річному чоловіку з ножовими пораненнями грудної клітки. В лікарню до потерпілого вирушила слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Правоохоронці встановили, що на вулиці 26-річний місцевий мешканець, перебуваючи напідпитку, спровокував конфлікт із перехожим, під час якого спочатку ножицями, а потім складним ножем завдав два поранення у грудну клітину потерпілого, після чого втік.

Знаряддя нападника / Фото: Поліція Києва

Оперативники упродовж кількох годин встановили нападника та затримали його. Правоохоронці також вилучили знаряддя злочину та направили його на експертне дослідження.

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За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та повідомили затриманому про підозру.

На час слідства фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області сталося моторошне вбивство – батько ножем зарізав рідну доньку. Його син дивом врятувався. Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

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