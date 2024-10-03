На Київщині працює ППО по ворожих дронах

У військовій адміністрації закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників.

У Київській області зафіксований рух російських безпілотників, тож у регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", – йдеться в заяві.

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У військовій адміністрації закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників.

Людей також закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше в частині України була оголошена повітряна тривога. Вона зачепила північні, центральні, східні та південні області.

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