На Київщині працює ППО по ворожих дронах

У військовій адміністрації закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників.
У Київській області зафіксований рух російських безпілотників, тож у регіоні працюють сили ППО.
Про це повідомила Київська ОВА.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", – йдеться в заяві.
У військовій адміністрації закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників.
Людей також закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше в частині України була оголошена повітряна тривога. Вона зачепила північні, центральні, східні та південні області.
Читайте також: