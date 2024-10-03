В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

В военной администрации призвали не фотографировать и не снимать работу защитников.

В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников, поэтому в регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в заявлении.

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В военной администрации призвали не фотографировать и не снимать работу защитников.

Людей также призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, ранее в части Украины была объявлена воздушная тревога. Она затронула северные, центральные, восточные и южные области.

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