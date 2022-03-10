На Київщині окупанти розбомбили дитсадок та будинки: загинуло троє людей

Російські окупанти вбивають мирних жителів.
У Київській області російські окупанти розбомбили дитсадок та будинки. Через дії загарбників загинуло троє людей.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, збройні сили Російської Федерації, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, у селах Стоянка та Мощун Бучанського району зі стрілецької зброї вбили трьох мирних мешканців.
В Ірпені внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дитячий садок і багатоквартирний будинок, у с.Віта Поштова Фастівського району та с. Красилівка Броварського району - приватні будинки.
Бучанська, Фастівська, Броварська окружні прокуратури Київщини розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями РФ ( ст. 438 КК України).
Нагадаємо, Банк міжнародних розрахунків призупинив співпрацю із Центробанком РФ через війну проти України.
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