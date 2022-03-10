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На Київщині окупанти розбомбили дитсадок та будинки: загинуло троє людей

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На Київщині окупанти розбомбили дитсадок та будинки: загинуло троє людей

Офіс генерального прокурора

Російські окупанти вбивають мирних жителів.

У Київській області російські окупанти розбомбили дитсадок та будинки. Через дії загарбників загинуло троє людей. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, збройні сили Російської Федерації, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, у селах Стоянка та Мощун Бучанського району зі стрілецької зброї вбили трьох мирних мешканців.

В Ірпені внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дитячий садок і багатоквартирний будинок, у с.Віта Поштова Фастівського району та с. Красилівка Броварського району - приватні будинки.  

Бучанська, Фастівська, Броварська окружні прокуратури Київщини розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями РФ ( ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Банк міжнародних розрахунків призупинив співпрацю із Центробанком РФ через війну проти України

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