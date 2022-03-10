Від рук російських окупантів загинув екссекретар міськради Броварів

Чоловіка не стало у віці 36 років.

Внаслідок агресії російської армії загинув екссекретар Броварської міської ради та депутата ради 7-го скликання від ВО "Свобода" Олексій Здоровець.

Про це 10 березня повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання (ВО "Свобода") Олексія Здоровця надійшла сьогодні... " – йдеться у повідомленні мера.

Він уточнив, що Здоровець загинув у Новій Богданівці Київської області, де проживав разом із дружиною та маленьким сином.

"Те, що творять ці мерзотники на нашій землі ­– це злочин проти людства! Від Броварської міської ради, виконавчого комітету, від себе особисто, від усіх, хто знав Олексія, висловлюю щире співчуття родині та близьким... Не забудемо! Не пробачимо!" – додав Сапожко.

Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР... Опубліковано Ігором Сапожком Четвер, 10 березня 2022 р.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив 10 березня, що українські військові повністю знищили сили противника поблизу Броварів. Українські захисники й надалі знищуватимуть загарбників їхньою ж технікою і зброєю, не даватимуть спокою ні вдень, ні вночі.

ТСН.ua