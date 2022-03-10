На Київщині російські окупанти намагаються влаштувати шоу із роздачею місцевим "допомоги": фото

Російські окупанти намагаються влаштувати шоу для пропаганди.

У селищі Іванків Київської області російські окупанти намагаються влаштувати шоу із роздачею "гуманітарної допомоги" місцевим жителям.

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Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, який також опублікував відповідні кадри російської пропаганди.

"В Іванкові окупанти намагаються влаштувати шоу з роздачею гуманітарної допомоги. Аби створити картинку на росТБ", - йдеться у повідомленні.

Фото: Андрій Цаплієнко

Судячи із фото в російських окупантів нічого не вийшло, оскільки біля "гумдопомоги" агресора видно тільки кілька людей, тоді як в Іванкові проживає близько 10 тис. людей.

Фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

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