На Київщині російські окупанти намагаються влаштувати шоу із роздачею місцевим "допомоги": фото

Російські окупанти намагаються влаштувати шоу для пропаганди.
У селищі Іванків Київської області російські окупанти намагаються влаштувати шоу із роздачею "гуманітарної допомоги" місцевим жителям.
Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, який також опублікував відповідні кадри російської пропаганди.
"В Іванкові окупанти намагаються влаштувати шоу з роздачею гуманітарної допомоги. Аби створити картинку на росТБ", - йдеться у повідомленні.
Судячи із фото в російських окупантів нічого не вийшло, оскільки біля "гумдопомоги" агресора видно тільки кілька людей, тоді як в Іванкові проживає близько 10 тис. людей.
Нагадаємо, сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
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