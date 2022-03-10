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На Київщині російські окупанти намагаються влаштувати шоу із роздачею місцевим "допомоги": фото

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На Київщині російські окупанти намагаються влаштувати шоу із роздачею місцевим "допомоги": фото

Фото: Андрій Цаплієнко

Російські окупанти намагаються влаштувати шоу для пропаганди.

У селищі Іванків Київської області російські окупанти намагаються влаштувати шоу із роздачею "гуманітарної допомоги" місцевим жителям. 

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, який також опублікував відповідні кадри російської пропаганди. 

"В Іванкові окупанти намагаються влаштувати шоу з роздачею гуманітарної допомоги. Аби створити картинку на росТБ", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Андрій Цаплієнко / ©
Фото: Андрій Цаплієнко

Судячи із фото в російських окупантів нічого не вийшло, оскільки біля "гумдопомоги" агресора видно тільки кілька людей, тоді як в Іванкові проживає близько 10 тис. людей. 

Фото: Андрій Цаплієнко / ©
Фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

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