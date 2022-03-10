На Киевщине оккупанты разбомбили детсад и дома: погибли три человека

Российские оккупанты убивают мирных жителей.
В Киевской области российские оккупанты разбомбили детсад и дома. Из-за действий захватчиков погибли три человека.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, вооруженные силы Российской Федерации, в нарушение норм международного гуманитарного права, в селах Стоянка и Мощун Бучанского района из стрелкового оружия убили троих мирных жителей.
В Ирпене в результате вражеских обстрелов повреждены детский сад и многоквартирный дом, в с.Вита Почтовая Фастовского района и с. Красиловка Броварского района – частные дома.
Бучанская, Фастовская, Броварская окружные прокуратуры Киевщины начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны военнослужащими РФ (ст. 438 УК Украины).
Напомним, Банк международных расчетов приостановил сотрудничество с Центробанком РФ в результате войны против Украины.
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