До 20 тисяч людей евакуювали з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля та інших міст Київської області

До 20 тисяч людей евакуювали з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля та інших міст Київської області

Евакуація триває й досі.

Протягом 9-го березня вдалося евакуювати з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля та інших міст Київської області близько 20 тисяч людей.

Про це у відеозверненні 10 березня повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"З міст Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель та інших Київської області було евакуйовано за вчора близько 20 тисяч людей. Евакуація триває і зараз", – сказала Верещук.

"Особливо дякую тим, хто допомагали у Ворзелі, тому що вчора було евакуйовано Будинок малятка. Наші 52 діток отримали тепло, отримали безпеку вже вчора. А також пологовий будинок у Ворзелі: 55 породіль, які також були евакуйовані. Сьогодні наші люди в безпеці, теплі та чекають на перемогу нашої армії", – додала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, Верещук також повідомляла, що за останні два дні з зон бойових дій в Україні гуманітарними коридорами вдалося вивезти понад 60 тис. мирних мешканців.

ТСН.ua

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