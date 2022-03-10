У нас один біль і одна мета – звільнити Україну, - Кличко

У нас один біль і одна мета – звільнити Україну, - Кличко

Кличко висловив солідарність з мешканцями Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Херсона, Чернігова, Житомира та інших міст і містечок країни.

Відеозвернення він виклав у своїх соціальних мережах.

«Сьогодні ми всі – єдині, як ніколи. У нас – один біль. За нашу державу. І одна мета – звільнити Україну від навали орків. Відстояти своє майбутнє. Київ серцем з мешканцями Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Херсона, Чернігова, Житомира, інших міст і містечок України. Разом ми сильні! Наші військові – відважні герої! Українці – вільна нація. І ми вистоїмо», - сказав Кличко.

Мер Києва наголосив на тому, що підготовка до оборони столиці триває.

«Столиця живе під загрозою вторгнення. Тому ми продовжуємо, разом з військовими, теробороною дбати про укріплення Києва. Забезпечуємо наших захисників їжею, спорядженням, яке надходить допомогою від друзів Києва та України. Ми готуємося, щоб дати відсіч агресору, який рветься до серця держави», - зазначив Кличко.

Він повідомив, що місто продовжує надавати допомогу біженцям з околиць Києва.

«Під Києвом тривають бої. І зараз столиця допомагає області в евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня. За останні два дні вдалося вивезти тисячі людей. Місто надає пасажирський транспорт. Київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють потягами на Західну Україну», - сказав Кличко.

Він наголосив на тому, що міська влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міста.

«Міська влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міста. Комунальні служби працюють. Тепло, вода, світло, інтернет в столиці є. Працюють більшість аптек і продуктових магазинів», - підсумував Кличко.