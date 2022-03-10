У нас одна боль и одна цель – освободить Украину, - Кличко

У нас одна боль и одна цель – освободить Украину, - Кличко

Кличко выразил солидарность с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира и других городов и городков страны.

Видеообращение он выложил в своих социальных сетях.

«Сегодня мы все – едины, как никогда. У нас – одна боль. За наше государство. И одна цель – освободить Украину от нашествия орков. Отстоять свое будущее. Киев сердцем с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира, других городов и городов Украины. Вместе мы сильные! Наши военные – отважные герои! Украинцы – свободная нация. И мы выстоим», - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что подготовка к обороне столицы продолжается.

«Столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем вместе с военными теробороной заботиться об укреплении Киева. Обеспечиваем наших защитников едой, снаряжением, которое поступает от друзей Киева и Украины. Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу страны», - отметил Кличко.

Он сообщил, что город продолжает оказывать помощь беженцам из окрестностей Киева.

«Под Киевом продолжаются бои. И сейчас столица помогает области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. За последние два дня удалось вывезти тысячи человек. Город предоставляет пассажирский транспорт. Киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют поездами в Западную Украину», - сказал Кличко.

Он отметил, что городская власть продолжает обеспечивать жизнедеятельность города.

«Городские власти продолжают обеспечивать жизнедеятельность города. Коммунальные службы работают. Тепло, вода, свет, Интернет в столице есть. Работает большинство аптек и продуктовых магазинов», - подытожил Кличко.