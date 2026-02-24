У Києві затопило перехід біля однієї станції метро (відео)

Відлига (ілюстративне фото) / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У Дарницькому районі Києва затопило пішохідний перехід біля станції метро «Харківська».

Про це повідомляє Новини.LIVE.

На окремих ділянках переходу рівень води сягає 20 см. Це суттєво ускладнює рух пішоходів. На місці події вже працюють міські комунальні служби. Бригади фахівців займаються відкачуванням води за допомогою спецтехніки та проводять очищення зливостоків, щоб відновити нормальну роботу ливневої каналізації.

Також повідомляється, що різке потепління спричинило справжній транспортний колапс у Деснянському районі столиці. Зокрема, вулицю Академіка Кухаря практично повністю затопило талими водами. Через те, що зливова каналізація не здатна поглинути таку кількість води, водії змушені йти на порушення правил, об’їжджаючи глибокі калюжі тротуарами.

Затопило пішохідний перехід у Києві біля станції метро «Харківська» / © Новини.LIVE

Нагадаємо, 24 лютого, у столиці запровадять суттєві обмеження дорожнього руху та зміни в роботі громадського транспорту. Він змінить рух через заходи до 4-х роковин початку повномасштабної війни та приїзд закордонних гостей.