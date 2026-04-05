- Київ
У Києві сталася стрілянина — перші деталі
Поліція затримала зловмисника, а зброю вилучила.
У Києві біля будинку на вулиці Драгоманова між двома компаніями виник конфлікт, який закінчився стріляниною.
Про це повідомили у поліції.
«33-річний місцевий мешканець здійснив зі зброї декілька пострілів. Потерпілих внаслідок події немає. Правоохоронці затримали стрільця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя вчинення злочину — пристрій для відстрілу гумових куль», — йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 36-річний місцевий житель.
А у Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту через ревнощі поранив ножем свого знайомого. Потерпілого госпіталізували до лікарні.