Хулігана затримано

Реклама

У Києві біля будинку на вулиці Драгоманова між двома компаніями виник конфлікт, який закінчився стріляниною.

Про це повідомили у поліції.

«33-річний місцевий мешканець здійснив зі зброї декілька пострілів. Потерпілих внаслідок події немає. Правоохоронці затримали стрільця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя вчинення злочину — пристрій для відстрілу гумових куль», — йдеться у повідомленні.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Реклама

