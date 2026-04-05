У Києві сталася стрілянина — перші деталі

Поліція затримала зловмисника, а зброю вилучила.

Хулігана затримано

Хулігана затримано

У Києві біля будинку на вулиці Драгоманова між двома компаніями виник конфлікт, який закінчився стріляниною.

Про це повідомили у поліції.

«33-річний місцевий мешканець здійснив зі зброї декілька пострілів. Потерпілих внаслідок події немає. Правоохоронці затримали стрільця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя вчинення злочину — пристрій для відстрілу гумових куль», — йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 36-річний місцевий житель.

А у Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту через ревнощі поранив ножем свого знайомого. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

