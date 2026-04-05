Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: як відновлюється будівництво комплексу

Реклама

Про це повідомляється в сюжеті телеканалу «Апостроф TV».

Як розповів ректор КНУ Володимир Бугров, після кризи із забудовником «Аркада Будівництво» у 2021 році було укладено Меморандум, за яким Stolitsa Group, як одна зі сторін, долучилася до добудови житлових комплексів.

«Як ми пам’ятаємо, сталася криза, і „Аркада Будівництво“ не змогла виконати свої зобов’язання. Але у 2021 році було укладено Меморандум із зацікавленими сторонами, і Stolitsa Group взяла на себе ті зобов’язання, які були закріплені за „Аркада Будівництво“ по трьох комплексах. Для нас був цікавий, безперечно, комплекс „Еврика“», — зазначив Бугров.

Реклама

Отримані квартири університет використовуватиме як службове житло для своїх працівників. У КНУ підкреслюють, що це важливий інструмент підтримки викладачів і співробітників.

Цей важливий етап став можливим завдяки злагодженій співпраці інвесторів, університету та компанії-забудовника, які спільно працюють над завершенням проєкту та виконанням зобов’язань перед усіма сторонами відповідно до Меморандуму.

Водночас у комплексі триває активна добудова. Минулого року тут уже ввели в експлуатацію три будинки (№14, №15 та №18), а також дитячий садок. Наразі триває будівництво ще восьми будинків, а найближчим часом планується відновлення робіт ще на трьох об’єктах.

Будівництво ЖК «Еврика» було повністю зупинене у 2020 році після банкрутства банку «Аркада». Відновити роботи вдалося після укладення Меморандуму у 2021 році за участі держави, міста, інвесторів та девелопера.

Реклама

Ключову роль у прискоренні добудови відіграло створення об’єднань інвесторів у формі обслуговуючих кооперативів. Саме це дозволило відновити фінансування та поступово вводити будинки в експлуатацію.