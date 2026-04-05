В Києві раптово загорілись автомобілі просто у дворі: перші подробиці (фото, відео)
У Святошинському районі столиці відбулося загорання автомобіля Skoda, вогонь перекинувся на припарковані поруч автівки.
Увечері в суботу, 4 квітня, в районі Борщагівка у місті Києві раптово загорілися автомобілі.
Про це пишуть столичні Telegram-канали, публікуючи відео пожежі.
На опублікованих кадрах видно пожежу в дворі житлової багатоповерхівки.
У повідомленні стверджують, що горять дві автівки на вулиці Дмитра Чижевського.
У поліції Києва прокоментували інцидент, повідомивши, що у Святошинському районі столиці відбулось загорання автомобіля Skoda. Також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки.
Інформації щодо потерпілих до поліції наразі не надходило.
«Наразі на місці працюють усі профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події», — повідомили у поліції.
Згодом у ДСНС міста Києва уточнили, що автомобіль загорівся на вулиці Жмеринській.
«Внаслідок загоряння автомобіль „Skoda Kodiaq“ згорів повністю, дві поруч розташовані автівки зазнали незначних пошкоджень», — йдеться у повідомленні.
Загоряння ліквідували о 21:25. Жертв чи постраждалих немає.
За інформацією джерел ТСН.ua, автівка, яка загорілася, належала цивільній особі.
