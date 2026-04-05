В Киеве произошла стрельба — первые детали

Полиция задержала злоумышленника, а оружие изъяла.

Анастасия Павленко
Хулиган задержан

Хулиган задержан / © Freepik

В Киеве у дома по улице Драгоманова между двумя компаниями возник конфликт, закончившийся стрельбой.

Об этом сообщили в полиции.

«33-летний местный житель произвел из оружия несколько выстрелов. Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранители задержали стрелка в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли орудие совершения преступления — устройство для отстрела резиновых шаров», — говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой пострадал 36-летний местный житель.

А в Голосеевском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта из-за ревности ранил ножом своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

