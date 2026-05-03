У Києві розквітає бузок: найкращі локації та коли йти на фотосесію

У Києві починає квітнути бузок після затримки через холодну весну. Найкращий період для прогулянок і фотосесій очікують уже з 5 травня.

У Києві починає квітнути бузок. Через холодну весну цвітіння бузку трохи затрималося, однак уже зараз кияни можуть милуватися цвітінням та ароматами бузку. Найкращий період для фотосесій очікується з 5 травня до кінця місяця.

Про це повідомляє Київ24.

У Києві вже квітне бузок: локації

Головна локація цвітіння бузку — Національний ботсад імені Гришка. Тут впродовж травня будуть квітнути 1500 кущів бузку різних сортів.

Також з Національного ботанічного саду імені Гришка можна помилуватися краєвидом на Видубицький монастир та схили Дніпра.

Крім ботанічного саду Гришка, бузок у Києві можна знайти у ботанічному саду імені Фоміна, парках «Наталка», «Перемога», «Кіото» та на Пейзажній алеї.

А ще бузок буде квітнути у зелених зонах на Нивках та на Відрадному.

Подекуди гілля бузку замерзло через нічні спади температур. Краще дочекатися пишного цвітіння, яке буде в середині місяця. Тоді фото на бузкових локаціях будуть найкрасивішими.

Аби уникнути натовпів з охочих сфотографуватися на тлі дерев, краще приходити на світанку.

Нагадуємо, що бузок не можна обривати — за це передбачено штраф до 1400 грн.

Що потрібно знати про бузок

Бузок — це надзвичайно розмаїта та довговічна рослина, історія культивування якої налічує понад 500 років. Сьогодні існує більше ніж 2300 сортів бузку. Окремі кущі здатні рости та рясно квітнути понад століття, а грамотне обрізання гілок лише стимулює їхнє оновлення. Крім того, натуральна ефірна олія бузку є однією з найдорожчих у світі.

У народній медицині та кулінарії бузок цінують за корисні властивості, проте він потребує обережності. Його квіти й листя мають протизапальну та знеболювальну дію.

Водночас рослина містить токсичні речовини, які можуть викликати головний біль у замкненому просторі. Важливо пам’ятати, що їстівним є лише бузок звичайний.

