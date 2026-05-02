Закрив собою дитину: петицію про вшанування пам'яті "дяді Саші", що загинув під час теракту, підтримали в Києві

Двірний Олександр Григорович / © Фото з відкритих джерел

У Києві петиція про вшанування пам’яті двірника Олександра Перги, який ціною власного життя врятував дитину під час теракту, зібрала необхідні голоси. Тепер міська влада має вирішити, як саме відзначити безпрецедентний подвиг героя без зброї.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Петиція про вшанування пам’яті двірника Олександра Перги, якого місцеві мешканці тепло називали дядею Сашею, успішно зібрала необхідні 6 тисяч підписів киян. Під час трагічних подій — теракту у Києві — цей чоловік здійснив неймовірне: він врятував дитину, пожертвувавши заради цього власним життям.

Оскільки електронне звернення подолало необхідний бар’єр голосів, тепер його в обов’язковому порядку мають розглянути профільні посадовці столичної влади.

Як саме пропонують вшанувати героя

Сама петиція була опублікована 23 квітня. Її ініціаторка та авторка Анастасія Магонова у своєму зверненні до місцевої влади запропонувала одразу кілька гідних варіантів вшанування пам’яті загиблого двірника:

встановлення меморіальної скульптури або пам’ятного знака безпосередньо на місці трагедії;

присвоєння Олександру Перзі міської відзнаки посмертно;

офіційне публічне вшанування безпрецедентного подвигу на рівні всього Києва.

Авторка звернення наголошує на тому, що такі вчинки не мають губитися у потоці новин, а повинні ставати моральним орієнтиром для суспільства. Місто повинно пам’ятати тих, хто ставить чуже життя вище за власне.

«Вчинок Олександра Перги є прикладом мужності, людяності та самопожертви. Київ має не лише переживати свої трагедії, а й гідно вшановувати людей, які в критичний момент рятують інших ціною власного життя», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, теракт у Києві забрав життя 7 людей. Серед них — Олександр Григорович Перга, для місцевих — просто дядя Саша. Він працював двірником. Того дня, коли поліцейські залишили місце події, Олександр Григорович закрив собою дитину, врятувавши їй життя.

Колеги згадують: він уже був на пенсії, але однаково хотів працювати і бути корисним людям. Не сидів без діла — допомагав, дбав про двір і мешканців.

