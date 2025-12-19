Побиття дівчинки у школі Києва: деталі інциденту, що зробила поліція

Дівчинка / © pixabay.com

Ювенальна поліція Києва оперативно відреагувала на відео бійки між учнями однієї зі шкіл, яке поширилося в соцмережах. Правоохоронці встановили учасників конфлікту в Солом’янському районі та вже склали адмінпротоколи на батьків підлітків.

Про це повідомила поліція Києва.

18 грудня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеозапис події, що сталася в одному з навчальних закладів столиці. Для з’ясування всіх обставин на місце виїхали ювенальні поліцейські Солом’янського управління поліції.

Під час перевірки встановлено, що інцидент трапився днем раніше — 17 грудня. У конфлікті були задіяні учениця дев’ятого класу та двоє школярів сьомого класу. Між підлітками спочатку виникла раптова словесна суперечка, яка згодом переросла у бійку.

Практично одразу в ситуацію втрутився вчитель, який припинив сутичку та розвів учасників конфлікту.

Ювенальні інспектори склали щодо батьків обох хлопців адміністративні матеріали за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує штраф.

Окрім того, зі школярами та їхніми батьками провели профілактичні бесіди, аби не допустити схожі ситуації в майбутньому.

Нагадаємо, напередодні поліція Києва розпочала перевірку після оприлюднення в Мережі відео ймовірного побиття дівчинки в коридорі школи №279 Солом’янського району. Навчальний заклад відвідали ювенальні інспектори для опитування адміністрації, учнів та збирання свідчень очевидців інциденту.