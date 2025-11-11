Конфлікт через страйкбольну гранату: у Києві підлітки жорстоко побили 15-річного хлопця

Поліція Києва

У Києві поліція розслідує побиття підлітка, який стався 10 листопада у Подільському районі. 15-річний хлопець потрапив до лікарні із струсом мозку після того, як його жорстоко побили однолітки.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Конфлікт через «жарт»

За попередніми даними правоохоронців, причиною агресії став досить несподіваний інцидент: хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату.

Цей вчинок спровокував конфлікт, під час якого інші неповнолітні завдали йому численних ударів по голові та тілу. Лікарі діагностували у постраждалого струс мозку і терміново госпіталізували.

Що далі?

Подільське управління поліції вже відкрило кримінальне провадження.

Подія внесена до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження).

Розслідування триває. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини, а також встановлюють особи всіх причетних до побиття.

