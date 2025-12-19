- Дата публікації
Коли у школах Києва почнуться зимові канікули
Зимові канікули у київських школах триватимуть понад два тижні.
Зимові канікули у школах Києва розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 11 січня. Водночас заклади освіти готують для дітей цікавий формат дозвілля навіть у цей період.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
«Зимові канікули для столичних школярів триватимуть із 25 грудня до 11 січня включно», — вказано в заяві КМДА.
Під час канікул школи залишаться відкритими для учнів у першій половині дня — там проводитимуть пізнавальні гуртки та позакласні заняття для тих, кому немає з ким залишитися вдома.
Водночас дитячі садки та центри позашкільної освіти Києва не змінюватимуть свій звичний графік і працюватимуть як зазвичай.
Нагадаємо, в Україні заклади освіти самостійно встановлюють дати зимових канікул, які традиційно припадають на кінець грудня та початок січня. Раніше повідомлялося про те, коли розпочнуться та скільки триватимуть канікули в різних містах України.