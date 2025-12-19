Підозрюваний лікар-травматолог / © Київська міська прокуратура

У Києві лікар-травматолог оцінив безкоштовне встановлення пораненому військовому апарату «Ілізарова» у 30 тисяч гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру лікарю-травматологу однієї з комунальних лікарень Києва, який оцінив свою допомогу військовослужбовцю ЗСУ, госпіталізованому із тяжкими пораненнями, отриманим під Авдіївкою, у 30 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що перед проведенням операції із встановленням ортопедичного апарату зовнішньої фіксації «Ілізарова» лікар-травматолог неодноразово нагадував, що втручання є складним та його робота потребує додаткової плати.

Після проведеної операції, коли пацієнт перебував у післяопераційному стані, лікар надав йому номер банківської картки, куди потрібно відправити 30 тисяч гривень, які військовослужбовець змушений був сплатити.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-4 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди особою, яка провадить професійну діяльність.

