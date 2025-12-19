В Киеве врач-травматолог оценил бесплатную установку раненому военному аппарату "Илизарова" в 30 тысяч гривен

Подозреваемый врач-травматолог / © Киевская городская прокуратура

В Киеве врач-травматолог оценил бесплатную установку раненому военному аппарата «Илизарова» в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

«При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении врачу-травматологу одной из коммунальных больниц Киева, который оценил свою помощь военнослужащему ВСУ, госпитализированному с тяжелыми ранениями, полученным под Авдеевкой, в 30 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Установлено, что перед проведением операции с установкой ортопедического аппарата внешней фиксации «Илизарова» врач-травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство сложное и его работа требует дополнительной платы.

После проведенной операции, когда пациент находился в послеоперационном состоянии, врач предоставил ему номер банковской карты, куда нужно отправить 30 тысяч гривен, которые военнослужащий вынужден был оплатить.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368-4 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды лицом, осуществляющим профессиональную деятельность.

