- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2447
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве врач-травматолог оценил бесплатную установку раненому военному аппарату "Илизарова" в 30 тысяч гривен
Перед проведением операции с установкой ортопедического аппарата внешней фиксации «Илизарова» врач-травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство сложное и его работа требует дополнительной платы.
В Киеве врач-травматолог оценил бесплатную установку раненому военному аппарата «Илизарова» в 30 тысяч гривен.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.
«При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении врачу-травматологу одной из коммунальных больниц Киева, который оценил свою помощь военнослужащему ВСУ, госпитализированному с тяжелыми ранениями, полученным под Авдеевкой, в 30 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Установлено, что перед проведением операции с установкой ортопедического аппарата внешней фиксации «Илизарова» врач-травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство сложное и его работа требует дополнительной платы.
После проведенной операции, когда пациент находился в послеоперационном состоянии, врач предоставил ему номер банковской карты, куда нужно отправить 30 тысяч гривен, которые военнослужащий вынужден был оплатить.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368-4 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды лицом, осуществляющим профессиональную деятельность.
Напомним, военный с тяжелым ранением шокировал, как врачи требовали от него деньги.