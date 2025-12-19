У Гостомелі під Києвом мавпа втекла від господарів і бігала вулицями: фото

Врятований магот із Гостомеля / © Київський зоопарк

У Гостомелі під Києвом мавпа втекла від господарів і бігала вулицями.

Про це повдомила пресслужба Київського зоопарку.

«З року в рік ми не втомлюємось нагадувати про неприпустимість утримання диких тварин в невідповідних домашніх умовах заради задоволення! На цьому тижні, завдяки участі волонтерів, вдалось врятувати чергового домашнього „бранця“ — самця магота. Мавпочку завели для розваги, а потім вона виросла і стала проявляти природну поведінку, яка зазвичай кардинально розходиться з мімішними відео в Інтернеті», — йдеться у повідомленні.

Наразі тварина пройшла повне обстеження у ветеринарному шпиталі Київського зоопарку та перебуває на суворому 30-денному карантині.

«Попереду — лікування та тривалі реабілітація і адаптація. Адже глибокий стрес — це чи не найменша проблема гостомельського магота після невідповідних умов утримання, обслуговування та харчування. Наприкінці наголосимо ще раз: не тримайте вдома диких тварин», — наголосили у КиївЗоо.

