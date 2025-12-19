Киянин у поліцейській формі знімав зухвалі ролики: чим це обернулося (фото)

Правоохоронці притягнули до відповідальності киянина, який знімав відео у поліцейській формі / © Поліція Києва

Київські правоохоронці вирахували 36-річного жителя столиці, який знімав розважальні ролики у поліцейській формі з нецензурною лексикою. Тепер за бажання отримати популярність у Мережі чоловікові доведеться сплатити чималий штраф.

Про це повідомила поліція Києва.

Під час перевірки соціальних мереж столичні поліцейські натрапили на розважальне відео, в якому чоловік, одягнений у поліцейську форму, пародіює дії правоохоронців, демонструє зухвалу поведінку та вживає нецензурні висловлювання.

Ролик поширювався на одній із популярних платформ і викликав суспільний резонанс. Під час перевірки з’ясувалося, що сторінка, на якій було опубліковано відео, належить чоловікові, який використовує її для реклами послуг з ремонту електронної техніки.

Співробітники поліції Києва разом з фахівцями кримінального аналізу швидко ідентифікували автора відео. Ним виявився 36-річний мешканець столиці, який не має жодного стосунку до Нацполіції України.

Чоловік пояснив, що знімав такий контент заради популярності в Мережі та не замислювався над можливими правовими наслідками своїх дій.

Киянин у поліцейській формі / © Поліція Києва

Поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за статтею про незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. За таке порушення загрожує штраф до 34 тис. грн.

«Поліція Києва наголошує: використання поліцейського однострою, символіки або імітація службової діяльності особами, які не є працівниками поліції, є протиправними. За такі дії передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України», — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше поліція Києва викрила групу блогерів, які заради розважального контенту знімали фейкові відео з імітацією перевірок документів та затримань у поліцейському однострої. Правоохоронці виявили близько 10 таких роликів, що дискредитували роботу органів, та оперативно встановили особи «акторів», які не мають жодного стосунку до служби.