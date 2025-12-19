В Гостомеле под Киевом обезьяна сбежала от хозяев и бегала по улицам: фото

Спасенный магот из Гостомеля / © Киевский зоопарк

В Гостомеле под Киевом обезьяна сбежала от хозяев и бегала по улицам.

Об этом сообщила прессслужба Киевского зоопарка.

«Из года в год мы не устаем напоминать о недопустимости содержания диких животных в неподходящих домашних условиях ради удовольствия! На этой неделе благодаря участию волонтеров удалось спасти очередного домашнего „пленника“ — самца магота. Обезьянку завели для развлечения, а потом она выросла и стала проявлять естественное поведение, обычно кардинально расходящееся с смешными видео в Интернете», — говорится в сообщении.

Животное прошло полное обследование в ветеринарном госпитале Киевского зоопарка и находится на строгом 30-дневном карантине.

«Впереди — лечение и длительная реабилитация и адаптация. Поскольку глубокий стресс — это едва ли не малейшая проблема гостомельского магота после несоответствующих условий содержания, обслуживания и питания. В конце отметим еще раз: не держите дома диких животных», — отметили в КиевЗоо.

