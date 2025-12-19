- Дата публикации
- Киев
- 132
- 1 мин
Когда в школах Киева начнутся зимние каникулы
Зимние каникулы в киевских школах продлятся более двух недель.
Зимние каникулы в школах Киева начнутся 25 декабря и продлятся до 11 января. В то же время учебные заведения готовят для детей интересный формат досуга даже в этот период.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
«Зимние каникулы для столичных школьников продлятся с 25 декабря по 11 января включительно», — указано в заявлении КГГА.
Во время каникул школы останутся открытыми для учеников в первой половине дня — там будут проводить познавательные кружки и внеклассные занятия для тех, кому не с кем остаться дома.
В то же время детские сады и центры внешкольного образования Киева не будут менять свой привычный график и будут работать как обычно.
Напомним, в Украине учебные заведения самостоятельно устанавливают даты зимних каникул, которые традиционно приходятся на конец декабря и начало января. Ранее сообщалось о том, когда начнутся и сколько продлятся каникулы в разных городах Украины.