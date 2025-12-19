- Дата публікації
Мешканців Києва попередили про небезпеку: деталі від влади і синоптиків
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту та створення аварійних ситуацій на дорогах.
Зранку, 19 грудня, мешканців Києва попередили про небезпеку через погіршення погоди. Зокрема, водії просять бути обачними і обережними.
Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».
«У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 19 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий», — поінформували синоптики.
Місцева влада наголосила, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», — звернулися до киян в КМДА.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, коли в Україні похолодає. З її слів, цей тиждень в характеризується доволі теплою погодою. Опадів — ні снігу, ні дощу — не передбачається. Чергова хвиля похолодання, але не різкого, прийде до країни наступного тижня.