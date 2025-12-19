Мешканців Києва попередили про небезпеку: деталі від влади і синоптиків

Київ. / © КМДА

Реклама

Зранку, 19 грудня, мешканців Києва попередили про небезпеку через погіршення погоди. Зокрема, водії просять бути обачними і обережними.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

«У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 19 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий», — поінформували синоптики.

Реклама

Місцева влада наголосила, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», — звернулися до киян в КМДА.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, коли в Україні похолодає. З її слів, цей тиждень в характеризується доволі теплою погодою. Опадів — ні снігу, ні дощу — не передбачається. Чергова хвиля похолодання, але не різкого, прийде до країни наступного тижня.