У "волонтерки" з Київської області виявили понад 50 тіл закатованих чотирилапих

Деякі тварини померли від голоду

Реклама

У селі Кременище Київської області зоозахисники виявили тіла 51 закатованої тварини. Ними опікувалася «волонтерка» під ніком Вікторія Дика. Ще 40 котів та одну собаку у жінки вилучили.

Про це розповіла зоозахисниця Сніжана Бугрик, яка перебувала на місці злочину.

«Це все зробила Вікторія Дика, яка позиціонувала себе як волонтер, перетримка і притулок. Справжнє імʼя Галина Бондаренко. Вона закатувала сотні тварин. Ми змогли винести 51 загиблу тварину», — розповіла Бугрик.

Реклама

Тварин буквально катували

У Київській прокуратурі підтвердили цей факт і повідомили деталі справи.

«18 грудня 2025 року до поліції звернувся зооволонтер. Він повідомив, що в одному з домоволодінь у селі Кременище Обухівського району тварин утримують у жахливих умовах і це призвело до їх масової загибелі», — йдеться у повідомленні.

Під час огляду правоохоронці побачили жахливу картину: у приміщенні перебували десятки котів, які жили без належного догляду, у тісноті, антисанітарії та без нормальних умов для життя.

Прокурори разом з поліцейськими допомагали волонтерам рятувати 39 живих котів. Усіх їх передали до іншого притулку, де тваринам надають допомогу та догляд.

Реклама

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю та щодо великої кількості тварин.

Наразі тривають слідчі дії. Прокуратура встановлює усі обставини події та осіб, причетних до знущання з тварин.

Також про трагедію розповіли в організації Kyiv Animal Rescue Group, яка займається порятунком тварин. Там зазначили, що Дика протягом тривалого часу приймала тварин на перетримку від багатьох організацій, які рятували чотирилапих. Зокрема, в приміщенні виявили тварин, яких передали волонтери KARG.

«Освенцим для тварин, який ми побачили на власні очі. Різні виклики траплялися на нашому шляху. Різні складні місця, де потрібно було рятувати когось. Але вчора було особливо важко. Не стільки фізично — скільки морально», — йдеться в повідомленні.