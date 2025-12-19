У "волонтерки" из Киевской области обнаружили более 50 тел замученных четырехлапых

Некоторые животные умерли от голода

Реклама

В селе Кременище Киевской области зоозащитники обнаружили тела 51 замученного животного. Ими занималась «волонтерка» под ником Виктория Дикая. Еще 40 кошек и одну собаку у женщины изъяли.

Об этом рассказала находившаяся на месте преступления зоозащитница Снежана Бугрик.

«Это все сделала Виктория Дикая, позиционировавшая себя как волонтер, передержка и убежище. Настоящее имя Галина Бондаренко. Она замучила сотни животных. Мы смогли вынести 51 погибшее животное», — рассказала Бугрик.

Реклама

Животных буквально пытали

В Киевской прокуратуре подтвердили этот факт и сообщили подробности дела.

«18 декабря 2025 года в полицию обратился зооволонтер. Он сообщил, что в одном из домовладений в селе Кременище Обуховского района животных содержат в ужасающих условиях и это привело к их массовой гибели», — говорится в сообщении.

Во время осмотра правоохранители увидели ужасную картину: в помещении находились десятки кошек, которые жили без надлежащего ухода, в тесноте, антисанитарии и без нормальных условий жизни.

Прокуроры вместе с полицейскими помогали волонтерам спасать 39 живых кошек. Всех их передали в другое убежище, где животным оказывают помощь и уход.

Реклама

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью и относительно большого количества животных.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к издевательству над животными.

Также о трагедии рассказали в организации Kyiv Animal Rescue Group, занимающейся спасением животных. Там отметили, что Дикая долгое время принимала животных на передержку от многих организаций, которые спасали четвероногих. В частности, в помещении обнаружили животных, переданных волонтерами KARG.

«Освенцим для животных, который мы увидели своими глазами. Различные вызовы встречались на нашем пути. Разные сложные места, где нужно было спасать кого-нибудь. Но вчера было особенно тяжело. Не столько физически — сколько морально», — говорится в сообщении.