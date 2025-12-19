Избиение девочки в школе Киева: детали инцидента, что сделала полиция

Девочка / © pixabay.com

Ювенальная полиция Киева оперативно отреагировала на видео драки между учениками одной из школ, которое распространилось в соцсетях. Правоохранители установили участников конфликта в Соломенском районе и уже составили админпротоколы на родителей подростков.

Об этом сообщила полиция Киева.

18 декабря во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись события, произошедшего в одном из учебных заведений столицы. Для выяснения всех обстоятельств на место выехали ювенальные полицейские Соломенского управления полиции.

Во время проверки установлено, что инцидент произошел днем ранее — 17 декабря. В конфликте были задействованы ученица девятого класса и двое школьников седьмого класса. Между подростками сначала возникла внезапная словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

Практически сразу в ситуацию вмешался учитель, который прекратил стычку и развел участников конфликта.

Ювенальные инспекторы составили в отношении родителей обоих ребят административные материалы за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Им грозит штраф.

Кроме того, со школьниками и их родителями провели профилактические беседы, чтобы не допустить подобные ситуации в будущем.

Напомним, накануне полиция Киева начала проверку после обнародования в Сети видео вероятного избиения девочки в коридоре школы №279 Соломенского района. Учебное заведение посетили ювенальные инспекторы для опроса администрации, учеников и сбора показаний очевидцев инцидента.