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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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165
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1 хв

Під Києвом буде гучно: мешканців попередили про вибухи

Влада Київщини закликала мешканців зберігати спокій — у регіоні сьогодні планові вибухові роботи.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Під Києвом можуть лунати вибухи

Під Києвом можуть лунати вибухи / © facebook.com/pg/koda.gov.ua

У Бучанському районі в Київській області можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

«Увага!! У Бучанському районі можливо чути звуки вибухів. На території району сьогодні, 2-го липня проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно», — йдеться у повідомленні.

Влада закликає мешканців області зберігати спокій, бути обережними та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 2 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема в Одеській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

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