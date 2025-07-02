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- Київ
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Під Києвом буде гучно: мешканців попередили про вибухи
Влада Київщини закликала мешканців зберігати спокій — у регіоні сьогодні планові вибухові роботи.
У Бучанському районі в Київській області можливо чути звуки вибухів.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
«Увага!! У Бучанському районі можливо чути звуки вибухів. На території району сьогодні, 2-го липня проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно», — йдеться у повідомленні.
Влада закликає мешканців області зберігати спокій, бути обережними та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 2 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема в Одеській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.