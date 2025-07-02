Чому в Києві на четвертий рік війни немає мобільних укриттів: відповідь шокує

Укриття

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Київська влада не має права витрачати бюджетні кошти на мобільні укриття без відповідних змін у законодавстві.

Про це повідомив директор департаменту КМДА Роман Ткачук.

За його словами, ще від 2022 року столична влада провела перевірку потенційних локацій і контактувала з виробниками. Однак без оновлення закону реалізувати проєкт практично неможливо.

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«У столиці ще 2 роки тому визначили місця для можливого встановлення укриттів і провели консультації з виробниками. Але без змін у законодавстві реалізувати ці заходи законно неможливо», — наголосив Ткачук.

Очільник військової Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також прокоментував ситуацію.

За його словами, програма мобільних укриттів — не забаганка, а сувора вимога воєнного часу.

«Папір не захистить від ракети чи дрона. Маємо діяти на випередження, маємо рятувати життя. Бо ми могли б це зробити, якби не публічна профанація з боку деяких осіб», — наголосив Тимур Ткаченко.

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Нагадаємо, в Києві власники приватних підземних паркінгів самостійно вирішують, чи впускати людей під час повітряної тривоги. Якщо паркінг не внесений до офіційного фонду захисних споруд, власник має право відмовити в доступі, і це не вважається порушенням. Натомість якщо паркінг офіційно зареєстрований як укриття, власник зобов’язаний надати людям можливість сховатися під час небезпеки.

Київська міська адміністрація закликає власників таких паркінгів подавати заявки для включення їхніх приміщень до фонду захисних споруд. Це дозволить збільшити кількість безпечних місць для укриття під час воєнних загроз.

Як пояснив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, підземні паркінги, як і метро чи переходи, є спорудами подвійного призначення. У Києві нараховується 461 підземна стоянка, більшість з яких уже перевірили й позначили на мапі укриттів.

Щоб паркінг отримав статус захисної споруди, власник повинен звернутися з заявкою до районної адміністрації. Після перевірки технічного стану фахівці ухвалять рішення про включення його до фонду. Без добровільної згоди власника місто не має права вносити паркінг до офіційного списку укриттів. У разі, якщо паркінг уже включено до фонду, відмова в доступі під час тривоги вважається порушенням.

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