Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: мати емоційно звернулася до Кличка, суспільство вимагає покарання

Максим Матерухін / © ТСН

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Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна на фунікулері у Києві, досі не отримав вирок. Судовий процес триває вже пів року. Сім’я хлопця вимагає на справедливе покарання та розголос, адже справа стоїть на місці.

Про це написала Ірина Матерухіна в Instagram.

Мати вбитого підлітка звернулася до мера Києва

Вбита горем мати опублікувала допис, в якому звернулася до міського голови Віталія Кличка.

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Максим Матерухін та Віталій Кличко

«Хлопчик який стоїть на фото поруч з Вами, це саме той, якого вбили на фунікулері в Києві, 7 квітня 2024 року. Звати його Максим Матерухін, і йому було лише 16 років. Вже майже 1,3 місяця вирок вбивці Артему Косову, не винесений. Він водій УДО, але сидить на гаупвахті, як військовий, хоча жодного відношення не має. Вбивця був під наркотою, в стані алкогольного сп’яніння», — стверджує вона.

Адвокати Дмитро Земницький і Богдан Кушнір зривати засідання, які були сплановані ще за пів року, не приходячи на них. Справа знову стоїть на місці.

«Нам як сім’ї вбитого хлопчика не треба нічого, крім справедливого покарання для того, хто лишив життя нашого сина. Тому ми б’ємося, стукаємо в усі двері, просимо допомоги. Нам постійно потрібен розголос, щоб діло наше було на слуху у людей. Бо ми просто боїмося, що при затишші, він просто або вийде під домашній арешт, або отримає мало. Йому світить від 10 до 15, або довічне. Ви теж батько, і кожна людина яка має дітей, за свою дитину вимагали б тільки довічне!», — наголосила жінка.

Вона зазначила, що в цій трагедії є дуже багато інформації, яка свідчить про те, що Косов — винен.

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«Свідки пройшли всі, казали всі одне й теж саме. Він просто кинув мою дитину в скло, і від отриманих травм, мій Макс помер майже одразу на місці. Є достатньо доказів, але адвокати його тягнуть час, щоб він продовжив сидіти в нормальних умовах. Ми вже не знаємо, що робити… Нам потрібна допомога”, — благає мати Макисма.

В країні йде війна, підкреслює вона, а військові захищають мирне населення, воюють заради світлого майбутнього України. Натомість такі як Косов — його вбивають.

“Будемо вдячні, якщо Ви якось допоможете нам в нашій надскладній боротьбі за справедливість”, — зазначила Ірина Матерухіна.

Реакція суспільства

У коментарях до публікації висловлюються українці, небайдужі до трагедії:

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Розголос

Вбивство має бути покаране!!!

Це Треш!!! Мати, вбитого хлопчика, повинна «кричати», писати, просити, щоб вбивця був покараний. Судова система, це гніль і біль Країни.

Винний повинен сидіти в тюрмі. Це і так не те ще покарання, на яке він заслуговує!

Сподіваємося, що суд винесе справедливий вирок вбивці.

Корупція процвітає. Якщо винного відпустять, то завтра вбивати зможе будь-кого.

Суспільство хоче справедливості. Вбивці дитини довічне!

Відповідь Кличка

Міський голова Віталій Кличко відреагував на пост матері Максима Матерухіна. Як зауважив мер, коли Україна бореться з жорстоким агресором, коли наші захисники відбивають російську навалу на передовій, подібні трагедії в тилу — особливо болючі й обурливі. Такого не повинно траплятися ані в Києві, ані в жодному іншому місті України.

«Я розділяю біль родини і близьких Максима Матерухіна. І закликаю до неупередженого суду та справедливого вироку!», — написав Кличко.

Він додав, що правосуддя має бути реальним захистом життя та свобод громадян. А громадяни вимагають верховенства закону та справедливості.

Що відомо про вбивство Максима Матерухіна: основне

У Києві 7 квітня сталося моторошне вбивство 16-річного підлітка. Чоловік у військовій формі штовхнув хлопця, внаслідок чого дитина розбила головою скло й померла на місці.

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Як пишуть друзі загиблого, до вагона зайшов військовий без розпізнавальних знаків. Йому не сподобалося, що підлітки розважаються. Відбулася словесна перепалка про те, чи готові хлопці захищати Батьківщину. А коли вагон фунікулера зупинився, хлопця, який виходив останнім з вагона, штовхнув чоловік у формі. Потерпілий розбив головою скло і порізався, а вже на сходах стікав кров’ю, бо була ушкоджена сонна артерія.

Стало відомо, що нападник працював водієм в Управлінні державної охорони України. Спричинивши смерть підлітка, винуватець намагався надати йому допомогу, коли зрозумів, що накоїв. Правоохоронці затримали чоловіка на станції фунікулера, він не чинив опору. При собі він мав зброю, але її не застосовував. Як стало відомо сайту ТСН.ua з джерел у правоохоронних органах, у момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про загибель свого вихованця написали представники спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Зміна" Оболонського району. На своїй сторінці у соціальній мережі вони зазначають, що це болюча, сумна звістка, яку неможливо усвідомити ані розумом, ані серцем.

"У неділю трагічно загинув вихованець нашої школи Матерухін Максим Олександрович. Під час прогулянки з друзями центром нашого міста, а саме на Київському фунікулері, на Максима підступно напав дорослий чоловік", — зазначають представники школи.

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Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця у Києві, не визнає своєї провини.

Пізніше Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера у Києві. Він передбачає тримання під вартою на 60 діб без права на внесення застави — до 5 червня.