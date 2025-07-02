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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Под Киевом будет громко: жителей предупредили о взрывах

Власти Киевской области призвали жителей сохранять спокойствие — в регионе сегодня плановые взрывные работы.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Под Киевом могут раздаваться взрывы

Под Киевом могут раздаваться взрывы / © facebook.com/pg/koda.gov.ua

В Бучанском районе в Киевской области возможно слышны звуки взрывов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

«Внимание!!! В Бучанском районе возможно слышны звуки взрывов. На территории района сегодня, 2-го июля проводятся взрывные работы. Из-за этого может быть громко», — говорится в сообщении.

Власти призывают жителей области сохранять спокойствие, быть осторожными и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 2 июля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Во время воздушной тревоги взрывы прозвучали в нескольких регионах, в частности в Одесской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

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