На Київщині ворожий дрон влучив у ветеринарну клініку: загинули тварини (відео)
Під час атаки у ветеринарній клініці в Чабанах на Київщині загинуло близько 20 тварин.
У селищі Чабани Фастівського району Київської області російський дрон влучив у ветеринарну клініку. Жодна тварина не вижила після «прильоту».
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Очевидці кажуть, що загинуло близько 20 тварин.
«Зафіксовано влучання в район ветеринарної клініки у Чабанах. Внаслідок удару загинули тварини. За попередньою інформацією, люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 квітня, Київщина знову опинилася під масованою ракетною та дроновою атакою ворога. Внаслідок ударів, на жаль, є загиблий. Попередньо також є поранені. Уся необхідна допомога надається.