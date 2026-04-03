На Київщині ворожий дрон влучив у ветеринарну клініку: загинули тварини (відео)

Під час атаки у ветеринарній клініці в Чабанах на Київщині загинуло близько 20 тварин.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Удар по ветклініці у Чабанах

Удар по ветклініці у Чабанах / © із соцмереж

У селищі Чабани Фастівського району Київської області російський дрон влучив у ветеринарну клініку. Жодна тварина не вижила після «прильоту».

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Очевидці кажуть, що загинуло близько 20 тварин.

«Зафіксовано влучання в район ветеринарної клініки у Чабанах. Внаслідок удару загинули тварини. За попередньою інформацією, люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня, Київщина знову опинилася під масованою ракетною та дроновою атакою ворога. Внаслідок ударів, на жаль, є загиблий. Попередньо також є поранені. Уся необхідна допомога надається.

Наступна публікація

