Грозові дощі та похолодання: якою буде погода у Києві та області 16 червня

Синоптики прогнозують прохолодну погоду на Київщині 16 червня / © Pixabay

Реклама

У вівторок, 16 червня, у Києві та на території області очікується хмарна й прохолодна погода з денними грозовими дощами та поривчастим західним вітром.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 16 червня пройде дощ, місцями з грозою. Температура повітря коливатиметься в межах +18…+20 градусів вище нуля.

«Вітерець трохи побуде задерикуватим, рвучким, із заходу», — зазначає синоптикиня.

Реклама

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, на Київщині 16 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний короткочасний дощ із грозами. Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ.

Температура повітря коливатиметься від +12 градусів тепла вночі до +19 градусів тепла вдень.

Реклама

Погода у Києві 16 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 червня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів