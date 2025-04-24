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- Київ
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ДТЕК повертає світло у Києві після ворожої атаки
Енергетики компанії ДТЕК повертають світло жителям Києва після нічної атаки росіян.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Вночі ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. Майже 500 родин залишилися без електропостачання. Одразу після дозволу від ДСНС і поліції енергетики почали відновлювальні роботи», - йдеться в ньому.
Станом на 12:00 енергетикам вдалося повернути світло 300 родинам.
Раніше повідомлялося, що минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 106 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли.