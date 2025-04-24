ДТЕК повертає світло у Києві після ворожої атаки

Реклама

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Вночі ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. Майже 500 родин залишилися без електропостачання. Одразу після дозволу від ДСНС і поліції енергетики почали відновлювальні роботи», - йдеться в ньому.

Станом на 12:00 енергетикам вдалося повернути світло 300 родинам.

Реклама

Раніше повідомлялося, що минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 106 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли.