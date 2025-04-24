ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК повертає світло у Києві після ворожої атаки

Енергетики компанії ДТЕК повертають світло жителям Києва після нічної атаки росіян.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Вночі ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. Майже 500 родин залишилися без електропостачання. Одразу після дозволу від ДСНС і поліції енергетики почали відновлювальні роботи», - йдеться в ньому.

Станом на 12:00 енергетикам вдалося повернути світло 300 родинам. 

Раніше повідомлялося, що минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 106 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie