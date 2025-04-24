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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК возвращает свет в Киеве после вражеской атаки

Энергетики компании ДТЭК возвращают свет жителям Киева после ночной атаки россиян.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Ночью враг нанес очередной ракетный удар по столице. Около 500 семей остались без электроснабжения. Сразу после разрешения ГСЧС и полиции энергетики начали восстановительные работы», - говорится в нем.

По состоянию на 12:00 энергетикам удалось вернуть свет 300 семьям.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 106 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.

Дата публикации
Количество просмотров
21
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