Руйнування у Києві після атаки 24 квітня / © МВС

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Під час атаки на Київ 24 квітня росіяни здійснили цілеспрямовану атаку по цивільній інфраструктурі, по густонаселеному району міста. Пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків та інші об’єкти.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, якого цитує пресслужба МВС.

Міністр наголосив, що росіяни здійснили цілеспрямовану атаку по цивільній інфраструктурі, по густонаселеному району столиці. Були пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитсадок.

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«Двічі було здійснено обхід будинків — уночі та вранці, аби переконатися, що у квартирах немає постраждалих», — йдеться в заяві відомства.

Зараз поліція приймає заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців. До цього залучені близько 40 слідчих та 30 оперативників. Також працюють близько 100 дільничних та патрульних, які забезпечують цілодобову охорону пошкоджених будинків та прилеглої території.

Разом з СБУ поліція документує воєнний злочин росіян.

«Попередньою, росіяни здійснили удар балістичною ракетою. Експерти вилучили її рештки, більше інформації нададуть після проведення експертиз», — зазначили в МВС.

Там також опублікували нові фото з місць ворожих ударів у Києві.

Очільник МВС Ігор Клименко на місці атаки в Києві / © МВС

Фото з місця атаки по Києву 24 квітня / © МВС

Фото з місця атаки по Києву 24 квітня / © МВС

Фото з місця атаки по Києву 24 квітня / © МВС

Фото з місця атаки по Києву 24 квітня / © МВС

Фото з місця атаки по Києву 24 квітня / © МВС

Фото з місця атаки по Києву 24 квітня / © МВС

Фото з місця атаки по Києву 24 квітня / © МВС

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російська армія атакувала Київ ракетами та безпілотниками. Ворог зруйнував житловий будинок. За останніми даними, загинули дев’ятеро людей, ще понад 90 — постраждали.