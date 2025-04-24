Удар по Святошині у Києві: кількість загиблих знову зросла (фото)

Удар по Святошині у Києві / © ДСНС

Реклама

Унаслідок російського ракетного удару по Святошинському району Києва кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Про це передає ДСНС.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.

Реклама

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

Зауважимо, що про 9 загиблих внаслідок удару говорили ще вранці. Але потім в МВС уточнили, що дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою — це були рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні РФ завдала масованого удару по Києву. За останніми даними, понад 90 осіб постраждали.

Зокрема, під час удару загинули рідні брат із сестрою віком 21 та 19 років.