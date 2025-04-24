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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1635
Час на прочитання
1 хв

Удар по Святошині у Києві: кількість загиблих знову зросла (фото)

З-під завалів будинку у Святошинському районі Києва, куди влучила російська ракета, дістали тіло загиблої дівчини.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Святошині у Києві

Удар по Святошині у Києві / © ДСНС

Унаслідок російського ракетного удару по Святошинському району Києва кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Про це передає ДСНС.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

Зауважимо, що про 9 загиблих внаслідок удару говорили ще вранці. Але потім в МВС уточнили, що дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою — це були рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні РФ завдала масованого удару по Києву. За останніми даними, понад 90 осіб постраждали.

Зокрема, під час удару загинули рідні брат із сестрою віком 21 та 19 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
1635
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